В Денвере задержала двоих подозреваемых в стрельбе

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Полиция Денвера в США задержала двоих подозреваемых в стрельбе, в результате которой накануне один человек был убит, еще четверо получили ранения, сообщает полиция в своем аккаунте в Twitter.

"Двое подозреваемых, оба взрослые мужчины, задержаны в связи со вчерашней стрельбой… Все жертвы – тоже взрослые мужчины, один из них скончался", — говорится в сообщении.

Шеф полиции города Пол Пэйзен заявил на пресс-конференции, что один из подозреваемых находится в числе раненых. Состояние всех получивших ранения стабильное.