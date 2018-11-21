Кадыров выразил соболезнования из-за взрыва в Афганистане

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Кабуле, назвав день случившегося "кровавым".

Взрыв прогремел в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения пророка Мухаммада. По предварительным данным, взрыв совершил смертник. Президент Афганистана объявил среду днем траура.

"Вторник, 20 ноября, стал кровавым днем для Афганистана… выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, произошедшее еще раз свидетельствует о том, что решение проблемы установления мира в Афганистане за время присутствия сил проамериканской коалиции не продвинулось "ни на один миллиметр".