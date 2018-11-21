Трамп заявил, что юристы могут передать Мюллеру его ответы уже сегодня

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что юристы могут передать спецпрокурору Роберту Мюллеру его ответы уже сегодня.

Ранее сообщалось, что ответы Трампа на письменные вопросы спецпрокурора уже готовы, их, по заверениям президента, подготовил лично он, а не его адвокаты.

По его словам, юристы могут передать ответы Мюллеру уже сегодня или же чуть позднее.

Трамп ранее делал противоречащие друг другу заявления о том, будет ли он отвечать на представленный летом список вопросов Мюллера. Президенту США не предъявлены обвинения, он также не проходит свидетелем по какому-либо делу. Адвокаты, по сообщениям СМИ, не хотели устраивать личную встречу Трампа с представителями спецпрокурора. Они опасались "ловушки лжесвидетельства", когда дача неверной информации или умолчание в допросе правоохранительными органами квалифицируется как тяжкое уголовное преступление. Именно за ложь сотрудникам ФБР были привлечены к ответственности некоторые сотрудники Трампа, включая экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Москва ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.