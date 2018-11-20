ОЗХО не должна выполнять несвойственные ей функции, заявил постпред России

ГААГА, 20 ноя — РИА Новости. ОЗХО не должна стать политизированной и выполнять несвойственные ей функции, организация должна заниматься решением сугубо технических задач, заявил во вторник постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя принятые решения по увеличению бюджета организации.

Он напомнил, что во вторник группа стран-единомышленников России, которые также не поддержали инициативу об увеличении бюджета ОЗХО, в ближайшее время выступит с заявлением о сложившейся ситуации.

"Главная идея – не допустить дальнейшей политизации всей организации, она не должна ни в коем случае выполнять несвойственные ей функции, а должна заниматься своим сугубо техническим делом", — сказал Шульгин на пресс-конференции.