Россия ждет от главы ОЗХО четкого плана действий после принятия бюджета

Журналисты у главного здания Технического секретариата ОЗХО в Гааге, Нидерланды. Архивное фото

Журналисты у главного здания Технического секретариата ОЗХО в Гааге, Нидерланды. Архивное фото

ГААГА, 20 ноя — РИА Новости. Москва ожидает, что генеральный директор ОЗХО представит четкий алгоритм действий организации после одобрения бюджета на следующий год, заявил во вторник глава российской делегации на конференции стран Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, замглавы Минпромторга России Георгий Каламанов.

"Гендиректору организации необходимо представить четкий алгоритм дальнейших действий после принятия сегодняшних решений", — сказал российский представитель на пресс-конференции.

По словам Каламанова, "этот вопрос и далее будет обсуждаться на исполсовете ОЗХО, который, предварительно, пройдет в марте следующего года".