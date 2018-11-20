Госдеп уведомил суд об отказе России от участия в деле о "вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Госдепартамент уведомил американский суд, что Россия отказалась участвовать в рассмотрении иска Демократической партии США о "вмешательстве в выборы", говорится в документах суда.

"Осуществление судами США юрисдикции в отношении Российской Федерации по рассматриваемому делу является нарушением международного права, а именно юрисдикционных иммунитетов Российской Федерации, вытекающих из принципа суверенного равенства государств", — говорится в ноте российского МИД, которую госдеп приложил к делу.

"Министерство имеет честь подтвердить, что Российская Федерация не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США", — значится в документе.

В апреле национальный комитет Демократической партии США подал в суд на правительство России, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предвыборный штаб Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам и продвижения Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа, — история со скандальным компрометирующим досье на тогда еще кандидата в президенты, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.