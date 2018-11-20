В Париже начали расследование в отношении пожертвований партии Макрона

ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении пожертвований в адрес президентской партии "Вперед, республика", происхождение которых не было установлено, сообщает радио Europe 1.
По закону один спонсор может направить политической партии не более 7,5 тысяч евро. Именно вокруг этого вопроса и будет вестись расследование. Речь не идет о мошенничестве или незаконном финансировании, но прокуратура считает невозможным идентифицировать спонсоров, направивших 144 тысячи евро, поэтому было начато расследование.
"Вперед, республика" была создана нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2016 году, еще до президентских выборов.