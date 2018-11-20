В Париже начали расследование в отношении пожертвований партии Макрона

ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении пожертвований в адрес президентской партии "Вперед, республика", происхождение которых не было установлено, сообщает радио Europe 1.

Комиссия по контролю за счетами избирательных кампаний не смогла определить происхождение пожертвований в размере 144 тысяч евро, которые "Вперед, республика" получила в 2017 году.

По закону один спонсор может направить политической партии не более 7,5 тысяч евро. Именно вокруг этого вопроса и будет вестись расследование. Речь не идет о мошенничестве или незаконном финансировании, но прокуратура считает невозможным идентифицировать спонсоров, направивших 144 тысячи евро, поэтому было начато расследование.

"Вперед, республика" была создана нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2016 году, еще до президентских выборов.