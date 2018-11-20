Эксперт оценил возможные последствия расширения мандата ОЗХО для России

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Решение увеличить бюджет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), предусматривающее расширение полномочий организации в части установления виновных в совершении химатак, неблагоприятно для России, считает доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
"Для России это решение — далеко не из лучших, потому что теперь нас потенциально могут начать обвинять в покровительстве тем, кто применяет химоружие", — полагает Фененко.
"Тогда Советский Союз категорически отверг предложение США. Мы понимали, что англо-саксонские страны составляют большинство, и эта система будет быстро развернута против нас. Теперь мы видим ту же самую историю — только не с ядерным, а с химическим оружием. Мы видим попытку создать орган, который сможет обвинять любую страну в применении химоружия и, соответственно, принимать против нее меры", — резюмировал Фененко.