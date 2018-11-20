Эксперт оценил возможные последствия расширения мандата ОЗХО для России

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Решение увеличить бюджет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), предусматривающее расширение полномочий организации в части установления виновных в совершении химатак, неблагоприятно для России, считает доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Ранее во вторник Конференция стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия большинством голосов одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. В рамках новых полномочий Организация получает возможность устанавливать виновных в совершении химатак. В поддержку решения выступили 99 государств при требуемом большинстве в 84 голоса, против высказались 27. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.

"Для России это решение — далеко не из лучших, потому что теперь нас потенциально могут начать обвинять в покровительстве тем, кто применяет химоружие", — полагает Фененко.

По мнению эксперта, нынешнее решение представляет собой попытку повторно реализовать "план Бернарда Баруха" от 1946 года. Тогда, напомнил аналитик, Соединенные Штаты попытались создать на базе комиссии ООН по атомной энергии "карательно-репрессивный орган", который получил бы право наказывать неугодные Вашингтону страны путем простого голосования.

"Тогда Советский Союз категорически отверг предложение США. Мы понимали, что англо-саксонские страны составляют большинство, и эта система будет быстро развернута против нас. Теперь мы видим ту же самую историю — только не с ядерным, а с химическим оружием. Мы видим попытку создать орган, который сможет обвинять любую страну в применении химоружия и, соответственно, принимать против нее меры", — резюмировал Фененко.