В Госдепе пока не видят свидетельств новых поставок СПГ из России в США

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США пока не видит подтверждений факта новых поставок сжиженного природного газа из России в США, заявил РИА Новости представитель бюро госдепа по энергетике Винсент Кампос, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
"Мне видится, что она говорила о предыдущих поставках СПГ, которые уже прибыли в США, в частности СПГ с Ямала, который был доставлен в Бостон. Я ничего не видел относительно новых поставок", — заявил Кампос.
Источник, близкий к "Новатэку", заявлял РИА Новости, что "не имеет представления, куда идёт СПГ после продажи первому заказчику". Ряд экспертов не исключают, что речь может идти о схеме, которая использовалась в 2017 году. Они полагают, что США не закупают российский СПГ напрямую и пользуются услугами посредников, среди которых французская Engie.