В ЕС рассматривают механизм санкций по правам человека, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Говорить о каких-либо решениях в связи с голландской инициативой по созданию европейского механизма санкций за нарушения прав человека на данном этапе преждевременно, заявил во вторник журналистам источник в структурах ЕС.
"На данном этапе преждевременно говорить о каких-либо решениях, идет оценка и обсуждения. Но нельзя исключать, что в декабре к ней вернутся", — сказал источник, комментируя проведение в Гааге консультаций.
Он также подтвердил, что в консультациях принимают участие представители Европейской внешнеполитической службы.
Ранее в ЕС было инициировано создание механизма введения санкций за применение химоружия. Кроме того, страны ЕС договорились изучить возможность разработки отдельного режима санкций за кибератаки.