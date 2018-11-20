В ЕС рассматривают механизм санкций по правам человека, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Говорить о каких-либо решениях в связи с голландской инициативой по созданию европейского механизма санкций за нарушения прав человека на данном этапе преждевременно, заявил во вторник журналистам источник в структурах ЕС.

Накануне глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил о проведении переговоров стран ЕС по идее создания режима санкций за нарушения прав человека. По его словам, консенсуса по этому вопросу пока нет, но тема может быть внесена в повестку следующих министерских переговоров в декабре.

"На данном этапе преждевременно говорить о каких-либо решениях, идет оценка и обсуждения. Но нельзя исключать, что в декабре к ней вернутся", — сказал источник, комментируя проведение в Гааге консультаций.

Он также подтвердил, что в консультациях принимают участие представители Европейской внешнеполитической службы.

В понедельник европейский чиновник, знакомый с ходом консультаций, сообщил РИА Новости, что ЕС считают инициативу властей Нидерландов по созданию широкого механизма санкций за нарушения в сфере прав человека заслуживающей рассмотрения.

Ранее в ЕС было инициировано создание механизма введения санкций за применение химоружия. Кроме того, страны ЕС договорились изучить возможность разработки отдельного режима санкций за кибератаки.