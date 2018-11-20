Экс-премьер Македонии сообщил о получении убежища в Венгрии

БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Бывший премьер Македонии Никола Груевский, приговоренный на родине к двум годам тюрьмы, сообщил во вторник в Facebook, что власти Венгрии одобрили его прошение о предоставлении политического убежища.

"Сегодня республика Венгрия, государство-член ЕС и НАТО позитивно ответила на мое прошение о предоставлении политического убежища из-за политических гонений в Македонии. В нем я указал, что прошу убежища в связи с политическими гонениями со стороны нового правительства во главе с Социал-демократическим союзом (СДСМ)", — написал Груевский в соцсети.

Далее бывший глава правительства самым подробным образом изложил жалобы на подготовку и ход судебных процессов, поведение прокуроров и судей по его делам и делам его однопартийцев.

"Суд и прокуратура превратились в инструмент политического шантажа и расправы с политическими оппонентами, а также сокрытия бездействия правительства", — указал македонский экс-премьер.

Он подчеркнул, что Македония должна стать членом ЕС и НАТО, но выступил против того, чтобы "прикрываясь этой целью, нынешняя власть расправлялась с оппонентами". Груевский также пообещал продолжить "бороться за Македонию" и назвал премьера Зорана Заева "трусом, который ежедневно врет своему народу".

Бывший премьер Македонии и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был осужден судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в ноябре как необоснованная. Суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение было неизвестно.

Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе его партии. Во вторник Груевский написал в соцсети Facebook, что получал многочисленные угрозы и сейчас находится в Венгрии, где попросил политическое убежище. Канцелярия главы венгерского правительства Виктора Орбана подтвердила, что экс-премьер Македонии подал прошение об убежище.

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. В партии ВМРО-ДПМНЕ назвали процессы против политиков "гонениями" со стороны нынешних властей во главе с премьером Заевым. Глава МВД Македонии Оливер Спасовски заявлял, что экс-премьер объявлен в международный розыск и Венгрия должна отказать ему в политическом убежище. Глава правительства Македонии назвал Груевского трусом и потребовал от Венгрии его выдачи, согласно правилам ЕС.