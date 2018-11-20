Экс-премьер Македонии сообщил о получении убежища в Венгрии

БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Бывший премьер Македонии Никола Груевский, приговоренный на родине к двум годам тюрьмы, сообщил во вторник в Facebook, что власти Венгрии одобрили его прошение о предоставлении политического убежища.
Далее бывший глава правительства самым подробным образом изложил жалобы на подготовку и ход судебных процессов, поведение прокуроров и судей по его делам и делам его однопартийцев.
"Суд и прокуратура превратились в инструмент политического шантажа и расправы с политическими оппонентами, а также сокрытия бездействия правительства", — указал македонский экс-премьер.
Бывший премьер Македонии и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был осужден судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в ноябре как необоснованная. Суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение было неизвестно.
Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе его партии. Во вторник Груевский написал в соцсети Facebook, что получал многочисленные угрозы и сейчас находится в Венгрии, где попросил политическое убежище. Канцелярия главы венгерского правительства Виктора Орбана подтвердила, что экс-премьер Македонии подал прошение об убежище.