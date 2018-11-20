Каламанов назвал разговоры о выходе России из ОЗХО преждевременными

ГААГА, 20 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил глава российской делегации на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"Преждевременно говорить об этом вопросе. Мы проанализируем текущую ситуацию. Но, действительно, РФ надо будет сделать определенные выводы. Мы свои обязательства перед организацией и всем миром выполнили. Об этом знают все, это подтверждают все", — отметил он.
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.