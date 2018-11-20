Каламанов назвал разговоры о выходе России из ОЗХО преждевременными

ГААГА, 20 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил глава российской делегации на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Ранее во вторник КГУ КЗХО одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО.

"Преждевременно говорить об этом вопросе. Мы проанализируем текущую ситуацию. Но, действительно, РФ надо будет сделать определенные выводы. Мы свои обязательства перед организацией и всем миром выполнили. Об этом знают все, это подтверждают все", — отметил он.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.