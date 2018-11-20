Россия не согласна с решением увеличить бюджет ОЗХО, заявил Каламанов

ГААГА, 20 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Россия не согласна с решением об увеличении бюджета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), необходимо подумать, как организация будет развиваться дальше, заявил глава российской делегации на Конференции государств-участников КЗХО (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Во вторник Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, которое разрешало организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

"Такое решение приведёт к увеличению бюджета организации на 2,4 миллиона (долларов — ред.). Как уже мы говорили, это средства, которые секретариат планирует направить на атрибуцию, на создание механизма, на набор кадров. РФ и страны, которые поддерживают нашу позицию, не согласны с этим решением", — отметил Каламанов.

Он подчеркнул, что "сейчас необходимо думать, каким образом будет дальше развиваться данная организация".