В ОБСЕ поприветствовали восстановление аккредитации Акосты в Белом доме

ВЕНА, 20 ноя — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствует, что Белый дом восстановил аккредитацию журналиста телеканала CNN Джима Акосты.

"Хорошо, что Белый дом восстановил пресс-пропуск журналиста CNN Акосты и что он сможет вернуться к работе", — написал Дезир на страничке в Twitter

В пятницу, 16 ноября, суд распорядился, чтобы Белый дом временно вернул аккредитацию журналисту Акосте до рассмотрения иска телеканала. Жалоба была подана от имени CNN и самого Акосты. В качестве ответчиков были названы шесть человек, в том числе президент США Дональд Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс и директор Секретной службы Джозеф Клэнси.

Ранее Белый дом сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации Акосты после его общения с Трампом на пресс-конференции, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым.

Трамп давно конфликтует с Акостой, они регулярно общаются в напряженной манере. Именно Акоста стал одним из первых журналистов, в адрес которых Трамп использовал выражение "фейковые новости" из-за недовольства тем, как СМИ освещают его предвыборную кампанию.