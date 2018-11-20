Чили обсуждает с Британией возвращение вывезенной с острова Пасхи статуи

ЛОНДОН, 20 ноя — РИА Новости. Делегация Чили обсуждает с Лондоном возвращение статуи с острова Пасхи, которую привезли в Великобританию в 1868 году и на протяжении 150 лет хранят в Британском музее.

"Мы прибыли в Британский музей, чтобы встретиться с властями. Они были готовы выслушать нас", — написал в своем Twitter министр культурного наследия Чили Фалипе Вард, сопровождающий прибывшую в Великобританию делегацию с острова Пасхи.

Перед визитом в Лондон он заявил журналистам, что "лучшее место для статуи моаи — это то место, где она была создана", добавив, что остров Пасхи является музеем под открытым небом, поэтому условия для статуи там идеальны.

Базальтовая статуя высотой 2,4 метра Хоа Хакананайа, что с языка Рапа-Нуи переводится как "разрывающий волну" или "украденный или скрытый друг", относится к так называемым статуям моаи — каменным монолитам, изготовленным аборигенами острова в период между 1250 и 1500 годами.

Статуя была вывезена с острова Пасхи британскими мореплавателями в 1868 году и подарена королеве Виктории. В 1869 году статуя была дарована Британскому музею.