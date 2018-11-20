В ЕС считают сохранение ДРСМД важным для безопасности, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Страны ЕС и НАТО по итогам обсуждения во вторник ситуации вокруг договора по РСМД согласились с необходимостью сохранения соглашения, которое важно для европейской безопасности, сообщил во вторник журналистам источник в структурах ЕС.
"Заключений не было по итогам обсуждения этой темы министрами обороны стран ЕС с участием генсека НАТО и (главы европейской дипломатии Федерики) Могерини. Тема формально даже не была в повестке, но она действительно поднималась. Позиция ЕС, между тем, хорошо известна и сформулирована. Конкретно договор по РСМД, в котором участвуют только РФ и США, приводился в дискуссиях как пример того, насколько связана между собой трансатлантическая безопасность, и что договор важен для Европы", — сказал источник.
Ранее во вторник Могерини выразила надежду, что все еще остается возможность для переговоров по сохранению и выполнению договора РСМД. По ее словам, в случае отсутствия ДРСМД безопасность Европы может оказаться под угрозой.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.