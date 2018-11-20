ВС Чехии стесняются показывать свою старую технику, заявил глава генштаба

ПРАГА, 20 ноя – РИА Новости. Чешская армия нуждается в срочной модернизации техники, поскольку большая часть нынешней настолько старая, что командование стесняется показывать ее, заявил во вторник начальник генштаба Алеш Опата.

"На недавнем параде в честь 100-летия образования независимой Чехословакии вместе с образцами новейшей техники были показаны, например, 30-летние бронемашины. Но у нас есть и еще более старая техника, которую мы просто стесняемся на показательных выступлениях демонстрировать", — сказал он на ежегодном совещании командного состава чешских ВС, которое показывали сетевые телеканалы.

Опата добавил, что для защиты страны и участия в зарубежных миссиях чешским военным срочно необходима современная техника. В свою очередь глава минобороны Чехии Лубомир Метнар сообщил, что бюджет ведомства в последние годы неуклонно повышается, что способствует постепенной модернизации армии.

Согласно планам правительства Чехии, оборонные расходы должны к 2024 году возрасти с нынешних 1,1% ВВП до требуемых в НАТО 2%.