ВС Чехии стесняются показывать свою старую технику, заявил глава генштаба

ПРАГА, 20 ноя – РИА Новости. Чешская армия нуждается в срочной модернизации техники, поскольку большая часть нынешней настолько старая, что командование стесняется показывать ее, заявил во вторник начальник генштаба Алеш Опата.
Опата добавил, что для защиты страны и участия в зарубежных миссиях чешским военным срочно необходима современная техника. В свою очередь глава минобороны Чехии Лубомир Метнар сообщил, что бюджет ведомства в последние годы неуклонно повышается, что способствует постепенной модернизации армии.
Согласно планам правительства Чехии, оборонные расходы должны к 2024 году возрасти с нынешних 1,1% ВВП до требуемых в НАТО 2%.