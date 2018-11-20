МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Венгрии знает о сообщениях СМИ по поводу предоставления политического убежища в стране экс-премьеру Македонии Николе Груевскому, но не комментируют эту информацию, заявил РИА Новости представитель дипведомства.

Ранее македонские СМИ сообщили, что Будапешт принял решение удовлетворить ходатайство экс премьер-министра Македонии Николы Груевского о предоставлении политического убежища. Также сообщалось, что Груевский бежал в Венгрию через территорию Албании, Черногории и Сербии при помощи венгерских дипломатов.

"Мы видели эти сообщения СМИ, но не хотели бы комментировать их", — сказал собеседник агентства.

Бывший премьер Македонии и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был осужден судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в минувшую пятницу как необоснованная. В тот же день суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение было неизвестно с четверга.

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. В партии ВМРО-ДПМНЕ назвали процессы против политиков "гонениями" со стороны нынешних властей во главе с премьером Зораном Заевым. В среду глава МВД Македонии Оливер Спасовски заявил, что экс-премьер объявлен в международный розыск и Венгрия должна отказать ему в политическом убежище. Глава правительства Македонии Зоран Заев назвал Груевского, трусом и потребовал от Венгрии его выдачи, согласно правилам ЕС.