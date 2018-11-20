На Украине военный получил ранение при взрыве на полигоне

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Взрыв неизвестного устройства произошел на одном из военных полигонов на Украине, ранен военный, сообщается на странице 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского.
Ему оказана квалифицированная первая медпомощь, его эвакуировали в ближайший госпиталь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранения как легкое, угрозы жизни военнослужащего нет.
На месте происшествия работают представители военной прокуратуры и нацполиции, проводится следствие.