На Украине военный получил ранение при взрыве на полигоне

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Взрыв неизвестного устройства произошел на одном из военных полигонов на Украине, ранен военный, сообщается на странице 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского.

"Сегодня около 12.00 (13.00 мск) на одном из общевойсковых полигонов из-за разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части", — говорится в сообщении.

Ему оказана квалифицированная первая медпомощь, его эвакуировали в ближайший госпиталь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранения как легкое, угрозы жизни военнослужащего нет.

На месте происшествия работают представители военной прокуратуры и нацполиции, проводится следствие.