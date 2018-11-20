Молдавским депутатам хотят запретить использовать русский язык в работе

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Либеральная партия Молдавии выступила с инициативой, которая предусматривает обязательное знание госязыка депутатами, использование его во время заседаний, при выступлении с парламентской трибуны и во время представления законопроектов, а также отказ от перевода документов на русский язык, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте парламента.
"Предлагается изменить избирательный кодекс Республики Молдова и дополнить его пунктом об обязательном знании румынского языка депутатами парламента, разработать в парламентской комиссии по вопросам права, назначения и иммунитета механизм, с помощью которого можно будет проверить владение депутатов официальным языком, а также изменить регламент парламента и исключить из него возможность перевода рабочих документов парламента на русский язык", — говорится в сопроводительной записке к законопроекту.
Авторы проекта отметили, что международная практика предусматривает знание государственного языка для избранников народа. "С момента утверждения декларации о независимости прошло 27 лет, считаем, что абсолютно всем представителям национальных меньшинств хватало времени, чтобы выучить язык суверенного государства, особенно, если они претендуют на должность депутата", — пояснили авторы инициативы.
Ранее эксперты отметили, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".