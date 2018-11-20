Земан заявил, что Чехия "обречена" оставаться в Афганистане

ПРАГА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан на совещании с военными республики во вторник заявил, что Чехия и другие западные страны "обречены" сохранять свой военный контингент в Афганистане для борьбы с исламским терроризмом.

"Мы обречены оставаться в Афганистане в интересах нашей цивилизации. Уход из этой страны стал бы проявлением трусости и отказом от наших интересов, а также опровержением геройства погибших там наших военнослужащих. Я поддержу возможное увеличение (числа чешских военных в Афганистане), потому что только этим единственным способом, но никак не уходом с поля боя мы можем бороться с исламским терроризмом", — сказал Земан.

В интересах Чехии, чтобы борьба с исламским терроризмом проходила вне ее территории, добавил Земан.

Чешские военнослужащие находятся в Афганистане в рамках небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка". Они заняты охраной крупнейшей в стране авиабазы альянса в Баграме и международного аэропорта в Кабуле, а также участвуют в обучении афганских коллег.

В августе-октябре этого года в Афганистане погибли четыре чешских военнослужащих, еще несколько человек было ранено. После этого некоторые политики в стране выступили за вывод чешского контингента из этой страны. В частности, об этом заявил председатель парламентского комитета по международным делам и экс-глава МИД Лубомир Заоралек. Однако большинство политиков, включая президента Земана, осудили данное высказывание Заоралека и высказались за продолжение миссии в Афганистане.

Во вторник в Праге проходит ежегодное совещание командного состава вооруженных сил с участием ведущих политиков страны. На нем подводятся итоги уходящего года и намечаются дальнейшие планы развития армии.