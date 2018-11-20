МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американский актер и телеведущий Фрэнки Муниз рассказал, что его кошка случайно затопила его особняк.

По словам актера, он уехал на несколько дней на похороны дяди, а вернувшись, обнаружил, что четыре из пяти этажей его дома затоплены.

"Все, что у меня было, уничтожено. Стены, произведения искусства, личные фотографии, мебель. И все из-за того, что кошка случайно открыла кран несколько дней назад, когда никого не было", — написал он в Twitter. Муниз признался, что за эти два дня плакал больше, чем за всю жизнь.

"Я понимаю, что это звучит смешно, но клянусь, это чистая правда", — заключил актер.