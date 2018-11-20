Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", заявила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Мы не создаем "европейскую армию", здесь никто не занимается "европейской армией". Мы инвестируем, чтобы обеспечить странам-участницам больше возможностей для их собственной обороны и безопасности, чтобы они могли активнее и надежнее их обеспечивать в нашем регионе и в мире", — заявила Могерини журналистам.
"Союзники по НАТО и страны-участницы ЕС в основном одни и те же страны, для них было бы безумием вступать в противоречие между организациями", — сказала она.
"Я не вижу никаких рисков дублирования в нашей работе, я вижу риск фрагментации и недостаточной эффективности (в оборонных усилиях стран ЕС), и над этими вопросами мы работаем", — заявила дипломат.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что не видит необходимости в создании Евросоюзом дублирующих командных структур, а оборону Европы невозможно представить, в частности, без США.