Sputnik и таиландская газета The Nation договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и таиландская газета The Nation заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания документа состоялась в Бангкоке в ходе визита российской делегации во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным. Это первое партнерское соглашение медиагруппы со СМИ Таиланда.
В рамках подписанного соглашения стороны договорились осуществлять информационный обмен на английском языке, а также развивать и укреплять профессиональные связи в области медиа.sputniknews.com) — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в социальной сети "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".
Газета The Nation — одно из двух ежедневных периодических изданий Таиланда на английском языке. Входит в состав медиакомпании Nation Multimedia Group. Издается в Бангкоке с 1971 года.