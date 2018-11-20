Sputnik и таиландская газета The Nation договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и таиландская газета The Nation заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания документа состоялась в Бангкоке в ходе визита российской делегации во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным. Это первое партнерское соглашение медиагруппы со СМИ Таиланда.

"Очень отрадно, что в российско-тайском сотрудничестве в медиасфере наконец сделан первый шаг, так как на протяжении долгого времени Sputnik был достаточно активен в Юго-Восточной Азии, но не работал с Таиландом, — заявил Алексей Волин. — Более того, мы можем говорить о том, что подобного события в информационном сотрудничестве не было практически с советских времен, когда в Таиланде существовало полноценное бюро еще Агентства печати "Новости". Мы надеемся, что соглашение с The Nation будет первым шагом в направлении развития информационного взаимодействия между двумя странами, поскольку и в Таиланде, и в России традиционно существует большой исторический интерес друг к другу. Стоит обратить внимание на тот факт, что данный прорыв в отношениях в медийной сфере произошел вскоре вслед за саммитом "Россия — АСЕАН", который состоялся в Сингапуре несколько дней назад. В этой связи можно говорить о том, что агентство Sputnik реализует тот курс, который наметили лидеры России и АСЕАН. Мы надеемся, что так будет продолжаться и дальше".

В рамках подписанного соглашения стороны договорились осуществлять информационный обмен на английском языке, а также развивать и укреплять профессиональные связи в области медиа.

— одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в социальной сети "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".

Газета The Nation — одно из двух ежедневных периодических изданий Таиланда на английском языке. Входит в состав медиакомпании Nation Multimedia Group. Издается в Бангкоке с 1971 года.