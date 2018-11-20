ВСУ обстреляли жилой район во время визита в ЛНР делегации из Британии

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Несколько жилых домов, в том числе многоквартирный, повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Донецкий на северо-западе самопровозглашенной ЛНР во время визита туда делегации из Великобритании, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о пяти обстрелах за сутки со стороны ВС Украины.

"В результате обстрела получили повреждения жилые дома", — сказал Марочко. Он подчеркнул, что обстрел производился украинскими силовиками во время нахождения в оперативно-тактической группировке (ОТГ) "СЕВЕР" делегации ВС Великобритании.

"Для определения типа вооружения, оценки последствий обстрела и нанесенного ущерба на месте работают представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)", — сказал Марочко. Представитель оборонного ведомства, призвал международные организации обратить внимание на факты разрушений гражданской инфраструктуры, "вследствие беспорядочных обстрелов территорий республики с позиций ВС Украины".