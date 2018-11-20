Эрдоган не признал решение ЕСПЧ в отношении экс-лидера прокурдской партии

АНКАРА, 20 ноя — РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении бывшего лидера прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа не имеет силы для Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Решение, принятое ЕСПЧ, не связывает нас. Он принимает много решений о террористической организации, и все против нас. Есть многое, что мы можем этому противопоставить, и мы это сделаем. Никогда Турция не пойдет на поводу у ЕСПЧ", — заявил Эрдоган журналистам, комментируя решения суда по Демирташу.
Он добавил, что "террор продолжался, и турецкий народ платит за это", имея в виду предъявленные Демирташу обвинения в связях с террористической организацией.
Демирташ являлся кандидатом в президенты Турции на прошедших в июне президентских выборах и набрал 8,4% голосов. В сентябре он был приговорен судом Стамбула к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в террористической пропаганде.