Эрдоган не признал решение ЕСПЧ в отношении экс-лидера прокурдской партии

АНКАРА, 20 ноя — РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении бывшего лидера прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа не имеет силы для Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением продление срока досудебного содержания под стражей Демирташа и потребовал от властей Турции выплатить ему компенсацию в 25 тысяч евро.

"Решение, принятое ЕСПЧ, не связывает нас. Он принимает много решений о террористической организации, и все против нас. Есть многое, что мы можем этому противопоставить, и мы это сделаем. Никогда Турция не пойдет на поводу у ЕСПЧ", — заявил Эрдоган журналистам, комментируя решения суда по Демирташу.

Он добавил, что "террор продолжался, и турецкий народ платит за это", имея в виду предъявленные Демирташу обвинения в связях с террористической организацией.

В ноябре 2016 года турецкие власти арестовали 10 депутатов ПДН, в том числе Демирташа и другого сопредседателя партии — Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения.

Демирташ являлся кандидатом в президенты Турции на прошедших в июне президентских выборах и набрал 8,4% голосов. В сентябре он был приговорен судом Стамбула к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в террористической пропаганде.