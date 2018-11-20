В МИД раскритиковали проект Франции по кибербезопасности

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России увидело ряд "сомнительных положений" в проекте Франции по кибербезопаности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон представил в ЮНЕСКО новую инициативу, озаглавленную "Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве".

Ведомство отметило, что, по мнению Москвы, основной посыл документа — необходимость обеспечить мир и безопасность в глобальной информационной среде, что соответствует духу российских подходов к обеспечению международной информационной безопасности.

Однако министерство указало, что в парижской декларации присутствует ряд "сомнительных положений": "Так, мировому сообществу навязывается Конвенция Совета Европы по киберпреступности 2001 года как "важнейший" международно-правовой инструмент в процессе борьбы с информпреступностью, в то время как этот документ фактически закрепляет принцип нарушения государственного суверенитета, что неприемлемо для большинства стран. Предлагаемый французами мультистейкхолдеровый подход к цифровой среде предусматривает уравнивание в правах государств и негосударственных игроков и тем самым размывает ключевую роль государств в обеспечении кибербезопасности".

Кроме того, министерство отмечает, что ряд положений документа может быть истолкован как признание допустимости вооруженного противостояния между государствами в киберсфере с применением информационно-коммуникационных технологий.

"На наш взгляд, принципиально важно обеспечить предотвращение возникновения конфликтов в информационной среде и использование ИКТ исключительно в мирных целях. Данный подход к международной информационной безопасности Россия последовательно продвигает на ключевых профильных международных площадках", — сообщило ведомство.