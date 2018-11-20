В Индии вынесли первый смертный приговор по делу об убийствах сикхов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Суд в Нью-Дели вынес первый смертный приговор по делу о массовых убийствах сикхов в результате беспорядков, охвативших Индию после убийства премьер-министра Индиры Ганди в 1984 году, сообщает телеканал NDTV.
Во вторник вердикт был вынесен в отношении двух подсудимых, обвинявшихся в совершении убийств в Махипалпуре – южном районе индийской столицы. Один из них был приговорен к высшей мере наказания, другой — к пожизненному заключению.
Дело об убийствах было передано в суд специальной следственной комиссией, созданной в 2015 году, после того как многие из судебных дел о расправах над сикхами были закрыты, а их фигуранты оправданы.