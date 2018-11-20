В Индии вынесли первый смертный приговор по делу об убийствах сикхов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Суд в Нью-Дели вынес первый смертный приговор по делу о массовых убийствах сикхов в результате беспорядков, охвативших Индию после убийства премьер-министра Индиры Ганди в 1984 году, сообщает телеканал NDTV.

Во вторник вердикт был вынесен в отношении двух подсудимых, обвинявшихся в совершении убийств в Махипалпуре – южном районе индийской столицы. Один из них был приговорен к высшей мере наказания, другой — к пожизненному заключению.

Дело об убийствах было передано в суд специальной следственной комиссией, созданной в 2015 году, после того как многие из судебных дел о расправах над сикхами были закрыты, а их фигуранты оправданы.

Индира Ганди погибла 31 октября 1984 года от рук своих телохранителей-сикхов, возмущенных штурмом войсками в июне того же года Золотого храма — сикхской святыни в городе Амритсар, где засели сепаратисты. На следующий день в Дели и ряде других городов начались убийства сикхов. По оценкам правительства, всего поступило 35 тысяч заявлений от потерпевших. Только по официальным данным, погибли около 3,3 тысячи человек. В организации погромов сикхов обвинялись активисты находившейся у власти партии Индийский национальный конгресс (ИНК).