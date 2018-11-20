В Литве заявили, что делают все, чтобы Прокопчук не возглавил Интерпол

ВИЛЬНЮС, 20 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что власти республики прилагают все возможные усилия для того, чтобы генерал-майор МВД России Александр Прокопчук не был избран главой Интерпола.

Переизбрать председателя Интерпола должны после того, как в конце сентября исчез прежний глава Мэн Хунвэй. Впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. Полицейская ассоциация РФ подтвердила участие Прокопчука в выборах главы Интерпола. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле болеют за российского кандидата и хотели бы его победы на выборах.

"Три дня подряд проводятся активные двусторонние встречи. Вместе со странами ЕС и союзниками по НАТО мы… пытаемся доказать, что Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы при победе российского представителя", — цитирует пресс-служба МВД слова Мисюнаса.

По его утверждению, "было заметно и ранее", что Россия якобы "пыталась использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества", а также литовскими должностными лицами.

Никаких доказательство этому заявлению он не привел. Однако напомнил: ранее РФ заявила, что намерена начать досудебные расследования в отношении литовских прокуроров и судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Министр внутренних дел Литвы тогда сообщил в письме, что Россия может пытаться получить через Интерпол ордеры на арест литовских должностных лиц.

Во вторник литовский парламент принял резолюцию в которой говорится, "если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации". По данным парламента, за проект резолюцию проголосовали 88 депутатов, 7 парламентариев воздержались, против не высказался ни один депутат.

Категорически против назначения российского представителя главой международной полицейской организации выступает и Киев. Он заявляет, что в случае, если это произойдет, страна приостановит членство в этой структуре. Украину поддерживают и несколько американских сенаторов, выступивших с соответствующим обращением к президенту США и генассамблее Интерпола, которой 21 ноября предстоит избрать нового руководителя. В Москве назвали такие призывы давлением на международную организацию и призвали дождаться итогов выборов.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Слушания по делу о событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в январе 2016 года.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле СК РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.