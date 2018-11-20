В Литве заявили, что делают все, чтобы Прокопчук не возглавил Интерпол

ВИЛЬНЮС, 20 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что власти республики прилагают все возможные усилия для того, чтобы генерал-майор МВД России Александр Прокопчук не был избран главой Интерпола.
"Три дня подряд проводятся активные двусторонние встречи. Вместе со странами ЕС и союзниками по НАТО мы… пытаемся доказать, что Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы при победе российского представителя", — цитирует пресс-служба МВД слова Мисюнаса.
По его утверждению, "было заметно и ранее", что Россия якобы "пыталась использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества", а также литовскими должностными лицами.
Во вторник литовский парламент принял резолюцию в которой говорится, "если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации". По данным парламента, за проект резолюцию проголосовали 88 депутатов, 7 парламентариев воздержались, против не высказался ни один депутат.
Категорически против назначения российского представителя главой международной полицейской организации выступает и Киев. Он заявляет, что в случае, если это произойдет, страна приостановит членство в этой структуре. Украину поддерживают и несколько американских сенаторов, выступивших с соответствующим обращением к президенту США и генассамблее Интерпола, которой 21 ноября предстоит избрать нового руководителя. В Москве назвали такие призывы давлением на международную организацию и призвали дождаться итогов выборов.
Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле СК РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.