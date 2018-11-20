Президент Сербии прокомментировал отказ Косово в членстве Интерпола

БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник призвал соотечественников не впадать в эйфорию из-за отказа в приеме самопровозглашенной республики Косово в Интерпол.
"Результат голосования о приеме так называемого Косово в Интерпол для Сербии очень хороший, и если посмотрите, то в первом круге голосования они даже не получили большинства голосов – 76 против 58. Большинство стран не голосовало, не говоря уже о том, что они не были близки к необходимым двум третям собравшихся", — заявил Вучич на пресс-конференции в Белграде.
"Это говорит о настроениях в мире. C одной стороны, Сербия укрепила свою позицию, а с другой стороны, мы не смеем впадать в эйфорию", — отметил он.
По словам сербского президента, его страна должна основывать свое будущее "не на упрямстве, а на рациональном подходе и компромиссе и понимать отношения в мире".
Вучич призвал соотечественников не унижать приштинскую сторону и "тех, кто всем сердцем помогал Приштине".
"Высмеивание и создание проблем для кого-то другого создало бы проблемы и вызвало бы ответный удар по нам и нашему народу", — подчеркнул сербский лидер и призвал сосредоточиться на экономическом развитии.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти самопровозглашенного Косово регулярно пытаются добиться членства в международных организациях.