Президент Сербии прокомментировал отказ Косово в членстве Интерпола

БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник призвал соотечественников не впадать в эйфорию из-за отказа в приеме самопровозглашенной республики Косово в Интерпол.

Тихоокеанские государства Кирибати и Вануату во вторник стали членами Интерпола, при этом заявка Косово на членство на саммите организации в Дубае была отклонена.

"Результат голосования о приеме так называемого Косово в Интерпол для Сербии очень хороший, и если посмотрите, то в первом круге голосования они даже не получили большинства голосов – 76 против 58. Большинство стран не голосовало, не говоря уже о том, что они не были близки к необходимым двум третям собравшихся", — заявил Вучич на пресс-конференции в Белграде.

"Это говорит о настроениях в мире. C одной стороны, Сербия укрепила свою позицию, а с другой стороны, мы не смеем впадать в эйфорию", — отметил он.

По словам сербского президента, его страна должна основывать свое будущее "не на упрямстве, а на рациональном подходе и компромиссе и понимать отношения в мире".

Вучич призвал соотечественников не унижать приштинскую сторону и "тех, кто всем сердцем помогал Приштине".

"Высмеивание и создание проблем для кого-то другого создало бы проблемы и вызвало бы ответный удар по нам и нашему народу", — подчеркнул сербский лидер и призвал сосредоточиться на экономическом развитии.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти самопровозглашенного Косово регулярно пытаются добиться членства в международных организациях.