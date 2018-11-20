Израиль не подпишет пакт ООН о миграции, заявил премьер

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — РИА Новости. Израиль не будет участвовать в разрабатываемом под эгидой ООН всемирном пакте о миграции и продолжит защищать свои границы от нелегалов так, как делал это до сих пор, объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Он присоединился к растущему списку мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, дистанцировавшихся от инициативы, которая запланирована к подписанию в декабре на конференции в Марокко.

"Я проинструктировал МИД объявить, что Израиль не будет участвовать в миграционном соглашении и подписывать его", — цитирует главу правительства его канцелярия.

"Мы привержены защите наших границ от нелегальных инфильтрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать", — пообещал Нетаньяху.

Израильские власти за последние годы свели к нулю поток мигрантов из Африки, перегородив стеной свою границу с Египтом, а сейчас ищут возможность выдворить из страны порядка 40 тысяч нелегалов, успевших в нее проникнуть.

Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован государствами-членами ООН в июле этого года. Документ, который не является юридически обязывающим, нацелен на минимизацию негативных факторов миграционных процессов, защиту и интеграцию мигрантов, повышение доступности путей регулярной миграции. Пакт планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10 —11 декабря в марокканском городе Марракеше.