Глава российской делегации обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 20 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава российской делегации на Конференции государств-участников КЗХО (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов провёл во вторник переговоры с заместителем генсека ООН ООН Идзуми Накамицу.

"Я сегодня встречался с заместителем генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, верховным представителем по разоружению. Она явно дала понять, что вопросы мира и войны находятся в компетенции СБ ООН", — сказал глава делегации журналистам "на полях" КГУ КЗХО.

Он отметил, что задал своей собеседнице вопрос о том, "для чего тогда все это надо было устраивать в ОЗХО, которая до этого момента занималась чисто техническими вопросами".

"Ответа пока мы не получили. Но радует то, что многие специалисты, эксперты придерживаются мнения и позиции о том, что основные функции и полномочия лежат только в плоскости ООН, и именно СБ ООН", — подчеркнул Каламанов.

На встрече он также подтвердил, что Россия является ответственным участником Конвенции о запрещении химического оружия, добросовестно выполняет взятые на себя обязательства и готова совместно с другими государствами участвовать в решении "проблем, стоящих перед международным сообществом в свете имеющихся (неподтвержденных) предположений о применении химического оружия в современном мире".