В Финляндии оценили сотрудничество с МЧС России в борьбе с лесными пожарами

ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — РИА Новости. В Финляндии довольны сотрудничеством с российским министерством по чрезвычайным ситуациям в области трансграничных лесных пожаров, рассказал в интервью РИА Новости глава финского МВД Кай Мюкканен.

Финский метеорологический институт сообщал ранее, что период с мая по август стал самым жарким в истории метеонаблюдений в Финляндии, а спасательные службы страны информировали о тяжелой ситуации с лесными пожарами на западе и севере государства в течение всего лета этого года.

"Летом мы столкнулись с трансграничными пожарами в Лапландии. Поэтому необходимо, чтобы процесс борьбы с ними был отлажен. Уже на данный момент кооперация в этой сфере находится на хорошем уровне, но каждый раз, когда перед нами встает в таких случаях вопрос, могут ли финские спасатели зайти на территорию РФ, каждая минута может иметь значение", — отметил министр.

Глава МВД добавил, что сейчас в Финляндии создаётся система управления при крупных чрезвычайных ситуациях.

"После региональной реформы, которая сейчас у нас происходит, в стране будет 18 регионов, которые будут отвечать за спасательные операции — спасение людей, борьбу с пожарами. Будут также пять централизованных ситуационных центров, которые будут собирать информацию для регионов, и один информационный центр. Так что было интересно поделиться опытом в этой сфере с российской стороной", — отметил Мюкканен.

Он добавил, что глава спасательного департамента Финляндии был вместе с ним на недавней встрече 13 ноября в Москве, где провел беседу со своим коллегой из России.

"Это важно потому, что, думаю, к сожалению, крупные лесные пожары еще больше, чем до сих пор, будут присутствовать среди наших проблем в будущем, поскольку климат становится теплее и суше", — подчеркнул министр.

Глава финского МВД посетил Москву 13 ноября, где встретился с Патрушевым, со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым, министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.