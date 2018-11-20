В Литве командира "лесных братьев" посмертно признали главой республики

ВИЛЬНЮС, 20 ноя – РИА Новости. Сейм Литвы проголосовал за признание командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса (Ванагаса) фактическим главой республики, сообщает Sputnik Литва.

Ранее с этой инициативой выступил лидер правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунас Карбаускис, который представил парламенту соответствующую декларацию. За нее проголосовал 91 депутат, семь воздержались.

Главной "заслугой" "партизана" в глазах литовских властей стала его борьба за "освобождение" Литвы.

В 1949 году литовское "партизанское" движение объявило Раманаускаса (Ванагаса) заместителем председателя совета президиума Союза борцов за освобождение Литвы, который тогда возглавлял Йонас Жямайтис-Витаутас.

Как гласит официальная история, в 1954 году Жямайтиса-Витаутаса якобы убили в Москве, после чего Раманаускаса (Ванагаса) признали высшим должностным лицом в группировке. Им он и оставался до смерти в 1957 году.

Самого Жямайтиса-Витаутаса признали фактическим главой литовского государства еще в 2009 году.

Кто такой Раманаускас (Ванагас)

В Литве командира "лесных братьев" считают национальным героем, хотя в действительности его деятельность крайне спорна. В 1957 году советский суд вынес "партизану" приговор, в котором подчеркивал его причастность к преступлениям против населения балтийской республики.

Так, отмечалось, что подчиненные Раманаускаса (Ванагаса) вели террористическую деятельность, убивали как советских партийных работников, так и простых жителей, грабили и уничтожали имущество. В частности, в Южной Литве, где "лесные братья" орудовали под его руководством, были убиты около восьми тысяч взрослых и детей.

"Лесные братья" — националистически настроенные вооруженные группировки, действовавшие на территории Литвы в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, воевали на стороне нацистской Германии.

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