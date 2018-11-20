Автомобилисты перекрыли движение на дороге в Черниговской области

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС перекрыли движение транспорта возле пункта пропуска на белорусско-украинской границе в Черниговской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее во вторник на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах Украины, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов.

"В Черниговской области представители общественной организации владельцев автотранспорта на "еврономерах" непрерывно ходят по пешеходному переходу возле пункта пропуска на белорусско-украинской границе, чем перекрыли движение транспорта. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сейчас вблизи международного пункта пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе находятся 150 автомобилей протестующих. Количество участников акции — около 250 человек. Как отмечается, активисты время от времени они все же пропускают несколько автомобилей, после чего возобновляют движение по переходу.

Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.