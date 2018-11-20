В Совете Европы усомнились, что Россия покинет организацию в июне 2019 года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава директората Совета Европы по правам человека и верховенству права Кристос Якумополос считает, что Россия не выйдет из СЕ в июне-июле 2019 года, когда истечет двухгодичный срок невыплаты РФ взноса.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.

"Нет, я так не думаю. Конечно, надо определиться с временными рамками. Я не думаю, что Россия выйдет (из Совета Европы) в июне или июле (2019 года)", — сказал Якумополос РИА Новости в кулуарах международной конференции "Программа HELP Совета Европы: итоги и перспективы".

Он также не исключил, что другие страны Совета Европы, которые заняли очень жесткую позицию по невыплате Россией взносов, поставят вопрос о выходе государства из организации. Но при этом важно понять, где именно будет поднят вопрос о выходе России из СЕ — в комитете министров или где-то еще, ситуация может быть очень разной, отметил Якумополос.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.