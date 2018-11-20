В Ровенской области автомобилисты перекрыли две трассы

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС перекрыли трассу Киев-Чоп в Ровенской области Украины, один из участников акции пытался наехать на полицейского, также перекрыта трасса Киев-Ковель-Ягодин, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее во вторник на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах Украины, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов.

"С 9.00 (10.00 мск) в Ровенском районе вблизи села Белая Криница на поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли автодорогу Киев-Чоп, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Участники акции припарковали транспортные средства на проезжей части с нарушением правил дорожного движения. Кроме того, один из участников остановился посреди автодороги и после замечания начальника патрульной полиции Ровенской области совершил движение в его сторону. Сейчас водитель общается с правоохранителями", — говорится в сообщении.

Полицейские обеспечивают безопасность и порядок, патрульные организовали объезд и регулируют дорожное движение.

Также в полиции Ровенской области сообщили, что автомобилисты проводят акцию в Сарненском районе, они перекрыли автодорогу Киев-Ковель-Ягодин, в связи с чем затруднено движение транспорта.

Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.