В Ровенской области автомобилисты перекрыли две трассы

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС перекрыли трассу Киев-Чоп в Ровенской области Украины, один из участников акции пытался наехать на полицейского, также перекрыта трасса Киев-Ковель-Ягодин, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"С 9.00 (10.00 мск) в Ровенском районе вблизи села Белая Криница на поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли автодорогу Киев-Чоп, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Участники акции припарковали транспортные средства на проезжей части с нарушением правил дорожного движения. Кроме того, один из участников остановился посреди автодороги и после замечания начальника патрульной полиции Ровенской области совершил движение в его сторону. Сейчас водитель общается с правоохранителями", — говорится в сообщении.
Полицейские обеспечивают безопасность и порядок, патрульные организовали объезд и регулируют дорожное движение.
Также в полиции Ровенской области сообщили, что автомобилисты проводят акцию в Сарненском районе, они перекрыли автодорогу Киев-Ковель-Ягодин, в связи с чем затруднено движение транспорта.
Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.