Встреча Путина и Эрдогана имела символическое значение, считает эксперт

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прошедшая в понедельник встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле имела символическое значение и была призвана показать курс двух стран на продолжение сотрудничества, считает старший преподаватель департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

"Ставилась задача провести символическое мероприятие, которое показало в очередной раз, что вопреки многим "но" сотрудничество продолжается и продолжаться будет в средней и, как хотелось бы видеть, долгосрочной перспективе", — заявил эксперт на круглом столе "Россия и Турция: итоги встречи глав государств в Стамбуле".

Он отметил, что из-за краткости переговоров президенты вряд ли успели обсудить серьезные вопросы безопасности и выработки дальнейшего стратегического курса.

По оценке специалиста, в среднесрочной перспективе перед российской и турецкой дипломатией стоит вопрос удержания баланса интересов и сил в регионе, чтобы осуществить это, Москва и Анкара должны доказывать партнерам на востоке и на западе свою способность участвовать в решении вопросов региональной повестки.