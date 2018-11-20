Председатель правительства Каталонии прибыл на место крушения поезда

МАДРИД, 20 ноя — РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Ким Торра посетил место, где утром во вторник произошла железнодорожная катастрофа.

Фотографии Торры, а также советника внутренних дел женералитета Микеля Бука распространило МВД Каталонии в Twitter . На место трагедии также прибыли советники по территориям и развитию.

"Председатель Ким Торра отправился в Вакариссес, чтобы из первых рук узнать о ситуации, сложившейся в связи со сходом с рельсов поезда", — сообщило правительство Каталонии в Twitter.

Сам Торра в социальных сетях выразил соболезнования жертве катастрофы, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым. "Я смог поговорить с (каталонскими правоохранительными органами — ред.) Mossosd'Esquadra, пожарными, представителями службы спасения, врачами скорой помощи и полицией Вакариссеса, которые проделали большую работу для того, чтобы помочь и перевезти всех пассажиров пострадавшего поезда", — написал Торра в Twitter.

Утром во вторник в районе муниципалитета Вакариссес, расположенного в 40 километрах от Барселоны, между городами Тарраса в Манреса, сошел с рельсов поезд пригородного сообщения. Причиной стал оползень, вызванный проливными дождями, которые последние дни шли в Каталонии.

Всего в вагонах находился 131 человек. Один человек погиб, трое получили ранения средней степени тяжести, 41 — легкие.

В настоящее время 11 раненых доставлены в больницы, сообщила служба по ЧС.

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