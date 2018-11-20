Председатель правительства Каталонии прибыл на место крушения поезда

МАДРИД, 20 ноя — РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Ким Торра посетил место, где утром во вторник произошла железнодорожная катастрофа.Twitter. На место трагедии также прибыли советники по территориям и развитию.
"Председатель Ким Торра отправился в Вакариссес, чтобы из первых рук узнать о ситуации, сложившейся в связи со сходом с рельсов поезда", — сообщило правительство Каталонии в Twitter.
Сам Торра в социальных сетях выразил соболезнования жертве катастрофы, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым. "Я смог поговорить с (каталонскими правоохранительными органами — ред.) Mossosd'Esquadra, пожарными, представителями службы спасения, врачами скорой помощи и полицией Вакариссеса, которые проделали большую работу для того, чтобы помочь и перевезти всех пассажиров пострадавшего поезда", — написал Торра в Twitter.
Всего в вагонах находился 131 человек. Один человек погиб, трое получили ранения средней степени тяжести, 41 — легкие.
В настоящее время 11 раненых доставлены в больницы, сообщила служба по ЧС.
El president @QuimTorraiPla i el conseller @MiquelBuch al capdavant del dispositiu d'emergències del descarrilament de #Vacarisses @bomberscat @emergenciescat @mossos @transit pic.twitter.com/BO2Okm5zYx— Interior (@interiorcat) 20 ноября 2018 г.