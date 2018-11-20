Брюссельская полиция изучит все версии ЧП с нападением на правоохранителя

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Следствие изучает все версии вооруженного нападения на полицейского в Брюсселе, делать выводы пока преждевременно, сообщила во вторник РИА Новости представитель управления полиции по центральному району Ильзе Ван де Кир.
"Полицейский был госпитализирован, по последним данным, его жизни ничего не угрожает", — сообщила она.
"Расследованием занимается прокуратура. На данный момент рассматриваются все версии, делать какие-либо заключения на этой стадии преждевременно", — сказала она.
Глава МВД Бельгии Ян Ямбон в свою очередь сообщил в эфире Radio 1, что, по предварительным данным, нападавший не фигурирует в базах лиц, связанных с терроризмом. По его словам, речь идет о подозреваемом, который недавно вышел из заключения.
Во вторник в Брюсселе с визитом находится президент Франции Эммануэль Макрон, который посетил, в частности, район Моленбек. Во вторник же в Брюсселе проходят переговоры глав оборонных ведомств стран ЕС.