Брюссельская полиция изучит все версии ЧП с нападением на правоохранителя

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Следствие изучает все версии вооруженного нападения на полицейского в Брюсселе, делать выводы пока преждевременно, сообщила во вторник РИА Новости представитель управления полиции по центральному району Ильзе Ван де Кир.

Она подтвердила, что утром во вторник неизвестный, вооруженный ножом, ударил сотрудника, находившегося перед отделением полиции. Двое его коллег применили табельное оружие, чтобы остановить нападавшего.

"Полицейский был госпитализирован, по последним данным, его жизни ничего не угрожает", — сообщила она.

"Расследованием занимается прокуратура. На данный момент рассматриваются все версии, делать какие-либо заключения на этой стадии преждевременно", — сказала она.

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон в свою очередь сообщил в эфире Radio 1, что, по предварительным данным, нападавший не фигурирует в базах лиц, связанных с терроризмом. По его словам, речь идет о подозреваемом, который недавно вышел из заключения.

Во вторник в Брюсселе с визитом находится президент Франции Эммануэль Макрон, который посетил, в частности, район Моленбек. Во вторник же в Брюсселе проходят переговоры глав оборонных ведомств стран ЕС.