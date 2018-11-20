ОЗХО не нуждается в новых полномочиях, заявил глава российской делегации

ГААГА (Нидерланды), 20 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. ОЗХО не нуждается в наделении новыми полномочиями, а Россия выступает против увеличения бюджета организации, заявил РИА Новости глава российской делегации на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Сегодня начнутся голосования. Первый проект решения — российско-китайский — по формированию рабочей группы, далее будет большое количество голосований весь день", — сказал Каламанов. В понедельник Россия и Китай предложили проект решения по вопросу сохранения целостности КЗХО. В частности, документ предполагает создание рабочей группы, которая должна дать оценку правомерности расширения мандата ОЗХО и наделения организации атрибутивными функциями.

"В принципе, мы уже свою позицию изложили. ОЗХО, которая была создана для имплементации КЗХО, имела и имеет определенные правила. Она имеет документы, по которым работает постоянно. Сейчас речь идёт о наделении дополнительными полномочиями", — напомнил глава делегации. По его словам, прослеживается прямая взаимосвязь между новыми полномочиями и изменением бюджета организации.

"Тут все зависимо системно. Если идёт увеличение бюджета на 2,4 миллиона евро, то понятно, что это идет для наделения организации дополнительными полномочиями. Теперь вопрос — зачем? Какие ещё функции необходимы организации для того, чтобы она соблюдала свои основные правила? Этого просто физически не нужно, это дублирующая функция. Это все уже есть и идёт по линии ООН", — подчеркнул собеседник агентства.

Каламанов добавил, что "ОЗХО была создана для того, чтобы отфиксировать запас химоружия в мире, вовлечь максимальное число государств в КЗХО". "Организация должна бережно относиться к финансовым ресурсам, которые направляют в ее бюджет государства. Сейчас он составляет порядка 67 миллионов долларов, это немаленькая сумма. Государства отслеживают те взносы, которые они платят в организацию. Есть остатки у каждого государства, они должны возвращаться государствам", — пояснил он.

По словам Каламанова, "с точки зрения финансовых вопросов никогда не было ситуации, подобной той, которую мы сейчас наблюдаем". "Мы выступаем за нулевой номинальный рост бюджета. Мы задаём вопросы о том, зачем увеличивать бюджет", — подчеркнул замминистра. Он добавил, что сложившаяся в ОЗХО кадровая ситуация также вызывает вопросы российской стороны. "Мы не понимаем кадровую ситуацию, которая сейчас сложилась. Фактически объявлен набор в некий механизм по наделению полномочиями атрибуции", — отметил он.

Каламанов сказал, что "сама система международных отношений давно выстроена". "Есть ООН, есть ГА ООН, есть СБ ООН со своими полномочиями. Только Совет Безопасности может определять и вносить определённые решения по вопросам, которыми хочет заняться ОЗХО", — заключил он.

Вопрос бюджета обсуждается в ходе сессии КГУ КЗХО 19-20 ноября. Возникшие по нему разногласия стали следствием решения о расширении мандата ОЗХО. Как заявлял в конце октября постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, глубокие противоречия по бюджетным вопросам "возникли в связи с нелегитимным решением 4-й спецсессии КГУ, одобрившей голосованием наделение Техсекретариата атрибутивными функциями". В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.