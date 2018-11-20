ОЗХО не нуждается в новых полномочиях, заявил глава российской делегации

ГААГА (Нидерланды), 20 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. ОЗХО не нуждается в наделении новыми полномочиями, а Россия выступает против увеличения бюджета организации, заявил РИА Новости глава российской делегации на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"В принципе, мы уже свою позицию изложили. ОЗХО, которая была создана для имплементации КЗХО, имела и имеет определенные правила. Она имеет документы, по которым работает постоянно. Сейчас речь идёт о наделении дополнительными полномочиями", — напомнил глава делегации. По его словам, прослеживается прямая взаимосвязь между новыми полномочиями и изменением бюджета организации.
"Тут все зависимо системно. Если идёт увеличение бюджета на 2,4 миллиона евро, то понятно, что это идет для наделения организации дополнительными полномочиями. Теперь вопрос — зачем? Какие ещё функции необходимы организации для того, чтобы она соблюдала свои основные правила? Этого просто физически не нужно, это дублирующая функция. Это все уже есть и идёт по линии ООН", — подчеркнул собеседник агентства.
По словам Каламанова, "с точки зрения финансовых вопросов никогда не было ситуации, подобной той, которую мы сейчас наблюдаем". "Мы выступаем за нулевой номинальный рост бюджета. Мы задаём вопросы о том, зачем увеличивать бюджет", — подчеркнул замминистра. Он добавил, что сложившаяся в ОЗХО кадровая ситуация также вызывает вопросы российской стороны. "Мы не понимаем кадровую ситуацию, которая сейчас сложилась. Фактически объявлен набор в некий механизм по наделению полномочиями атрибуции", — отметил он.
Каламанов сказал, что "сама система международных отношений давно выстроена". "Есть ООН, есть ГА ООН, есть СБ ООН со своими полномочиями. Только Совет Безопасности может определять и вносить определённые решения по вопросам, которыми хочет заняться ОЗХО", — заключил он.