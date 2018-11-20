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В мире

Столтенберг обсудит с министрами обороны стран ЕС ситуацию вокруг ДРСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (232)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудит с главами оборонных ведомств стран ЕС, которые собрались во вторник на переговоры в Брюсселе, ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В Евросоюзе призвали сохранить договор о РСМД
"Я также поставлю на встрече с министрами вопрос вызова, с которым мы сталкиваемся, это новая российская ракета, которая ставит договор РСМД под угрозу. В Европе нет новых американских ракет, а есть новые российские ракеты. И мы все должны призвать Россию обеспечить полное и прозрачное выполнение договора по РСМД, потому что мы не хотим новой гонки вооружений", — заявил он журналистам.

Ранее Столтенберг заявлял, что союзники по НАТО неоднократно выражали серьезную озабоченность по поводу новой российской ракетной системы, известной как 9M729 или SSC-8". Во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила надежду, что все еще остается возможность для переговоров по сохранению и выполнению договора РСМД.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
Эксперт рассказал, как нейтрализовать ракетную угрозу со стороны США
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги России в связи с намерением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам президента, это решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.

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