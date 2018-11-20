Россияне не обращались в генконсульство после ЧП с поездом в Каталонии

Поезд сошел с рельсов на перегоне между городами Тарраса и Манреса, Каталония. 20 ноября 2018

Поезд сошел с рельсов на перегоне между городами Тарраса и Манреса, Каталония. 20 ноября 2018

МАДРИД, 20 ноя – РИА Новости. Российские граждане не обращались в Генконсульство РФ в Барселоне после железнодорожной катастрофы, произошедшей утром во вторник в Каталонии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.

"Генконсульство в Барселоне сообщило, что российские граждане не обращались в связи с катастрофой. В настоящее время там уточняют информацию", — заявили в диппредставительстве.

Утром во вторник в районе муниципалитета Вакариссес, расположенного в 40 километрах от Барселоны, между городами Тарраса в Манреса, сошел с рельсов поезд пригородного сообщения. Причиной стал оползень, вызванный проливными дождями, которые последние дни шли в Каталонии.

Всего в вагонах находился 131 человек. Один человек погиб, трое получили ранения средней степени тяжести, 41 – легкие.

В настоящее время 11 раненых доставлены в больницы, сообщила служба по ЧС.