Россияне не обращались в генконсульство после ЧП с поездом в Каталонии

МАДРИД, 20 ноя – РИА Новости. Российские граждане не обращались в Генконсульство РФ в Барселоне после железнодорожной катастрофы, произошедшей утром во вторник в Каталонии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.
Утром во вторник в районе муниципалитета Вакариссес, расположенного в 40 километрах от Барселоны, между городами Тарраса в Манреса, сошел с рельсов поезд пригородного сообщения. Причиной стал оползень, вызванный проливными дождями, которые последние дни шли в Каталонии.
Всего в вагонах находился 131 человек. Один человек погиб, трое получили ранения средней степени тяжести, 41 – легкие.
В настоящее время 11 раненых доставлены в больницы, сообщила служба по ЧС.