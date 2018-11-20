В Швеции рассказали о самом популярном подарке на грядущее Рождество

СТОКГОЛЬМ, 20 ноя — РИА Новости, Людмила Божко. Одежда, произведенная из старого, полностью или частично переработанного материала, может возглавить список самых покупаемых подарков на Рождество в этом году, говорится в сообщении Института розничной торговли (HUI) в Стокгольме.
"Рождественский подарок 2018 года — одежда, произведенная из переработанного материала или из старой одежды, отражает интересы шведских потребителей в отношении новых устойчивых альтернатив и растущую обеспокоенность по поводу климата и окружающей среды ", — поясняют в сообщении для прессы шведские эксперты выбор подарка на Рождество в этом году.
В своих предсказаниях по поводу того, какой именно товар может оказаться наиболее популярным в Швеции, эксперты исходят из трех критериев: многие ли потребители обратили на продукт особое внимание в текущем году, отражает ли он тенденции нашего времени и пользуется ли спросом покупателей. Важным критерием называют эксперты и свои собственные ощущения.
Свои прогнозы аналитики ежегодно публикуют с 1988 года и нередко вызывают дискуссии и шутки в стране — иногда эксперты точно предсказывают настроения потребителей, иногда они не совсем совпадают с ними.
В прошлом году аналитики розничной торговли предсказали, что самым ходовым подарком на Рождество станет электрический велосипед, а годом раньше — очки виртуальной реальности VR.