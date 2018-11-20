В Швеции рассказали о самом популярном подарке на грядущее Рождество

СТОКГОЛЬМ, 20 ноя — РИА Новости, Людмила Божко. Одежда, произведенная из старого, полностью или частично переработанного материала, может возглавить список самых покупаемых подарков на Рождество в этом году, говорится в сообщении Института розничной торговли (HUI) в Стокгольме.

"Рождественский подарок 2018 года — одежда, произведенная из переработанного материала или из старой одежды, отражает интересы шведских потребителей в отношении новых устойчивых альтернатив и растущую обеспокоенность по поводу климата и окружающей среды ", — поясняют в сообщении для прессы шведские эксперты выбор подарка на Рождество в этом году.

В своих предсказаниях по поводу того, какой именно товар может оказаться наиболее популярным в Швеции, эксперты исходят из трех критериев: многие ли потребители обратили на продукт особое внимание в текущем году, отражает ли он тенденции нашего времени и пользуется ли спросом покупателей. Важным критерием называют эксперты и свои собственные ощущения.

Шведские аналитики, представляя подарок года, всегда замечают, что, когда они прогнозируют ожидаемые объемы предрождественской торговли, то не обратить внимание на популярность или возможности тех или иных товаров сложно. Поэтому и в шутку, и всерьез они начали предугадывать, какой именно продукт может стать доминирующим среди подарков, оказавшихся под новогодней елкой шведов.

Свои прогнозы аналитики ежегодно публикуют с 1988 года и нередко вызывают дискуссии и шутки в стране — иногда эксперты точно предсказывают настроения потребителей, иногда они не совсем совпадают с ними.

В прошлом году аналитики розничной торговли предсказали, что самым ходовым подарком на Рождество станет электрический велосипед, а годом раньше — очки виртуальной реальности VR.