Политолог оценил шансы Украины помешать "Турецкому потоку"

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Власти Украины не имеют возможности повлиять на строительство газопровода "Турецкий поток" и скорее сосредоточатся на противодействии "Северному потоку-2", однако и в этом случае прогноз позитивный для России — проект выгоден Европе, заявил РИА Новости директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев.

Укладка морской части газопровода "Турецкий поток", состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, завершилась 19 ноября. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Начать поставки планируется до 1 января 2020 года.

После запуска "Турецкого потока" прокачка российского газа через Украину уменьшится примерно на 12-13 миллиардов кубометров газа в год, а в случае строительства второй нитки — еще сильнее, заявил глава украинского экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский, которого процитировал сайт "24 канала". В связи с этим эксперт призвал приложить усилия против строительства хотя бы второй нитки, в качестве одной из мер предложив привлекать иностранцев, в первую очередь итальянцев, к управлению украинской ГТС.

"У Украины на сегодняшний день нет инструментов влияния на проект "Турецкий поток": обе ветки проходят по Черному морю, не захватывая Крым, и реализация проекта является двусторонним вопросом отношений России и Турции. Последняя, как мы знаем, проходит период обострения отношений с США, поэтому на помощь Штатов в этом вопросе тоже особо рассчитывать не приходится", — сказал Чихарев.

В этих условиях, по его мнению, власти Украины направят максимальные усилия для противодействия проекту строительства другого морского трубопровода для поставок российского газа в Европу — "Северного потока-2".

"В зоне реализации проекта "Северный поток-2" действует ряд игроков, которых Украина может задействовать для создания препятствий проекту, хотя на сегодняшний день прогноз скорее положительный для России. Если говорить в целом, позиция Украины по данным вопросам ущербна, так как мешает реализации выгодных России и Европе проектов. Поэтому в долгосрочном плане подобный подход будет все больше дискредитироваться", — считает политолог.