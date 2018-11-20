Американский телеканал высмеял идею о создании общеевропейской армии

Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса. Архивное фото

Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ведущие американского телеканала Fox News Стив Хилтон и Стюарт Варни назвали смешным желание президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую армию.

Ведущие напомнили, что Макрона и других европейских политиков не устраивает курс Трампа "Америка прежде всего" (America first).

Хилтон и Варни назвали Европу пацифистской и пришли к выводу, что страны ЕС не смогут обеспечить свою безопасность без американской поддержки.

"Это же почти смехотворно, не так ли? Можно ли представить, чтобы пацифистский континент объединил усилия и создал воинственную армию, которая бы его защитила? Нонсенс! Без американских вооруженных сил им никак не обойтись. Точка", — заявил Варни.

Хилтон предположил, что Макрон нападками на Трампа пытается угодить французам и поднять свой политический рейтинг.

Идея европейской армии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать общеевропейскую армию, потому что, по его словам, Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние процессы и киберпространство и ей необходимо защищать себя самостоятельно — от Китая, России и даже от США.

Дональд Трамп назвал предложение Макрона оскорбительным и заявил, что Европа должна сначала заплатить свою долю в НАТО, которую США значительно субсидируют.

Скептически к созданию общеевропейской армии отнесся и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, оборону Европы невозможно представить без США, а европейское единство никогда не сможет заменить трансатлантическое.