Посольство России в Пхеньяне опубликовало фотографию подарка Ким Чен Ыну

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посольство России в Пхеньяне опубликовало фотографию подарка, который передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетившая страну делегация Федерального агентства по делам молодежи РФ (Росмолодежь).
На снимке, опубликованном на страницах посольства в соцсетях, руководитель агентства Александр Бугаев в присутствии посла РФ в КНДР Александра Мацегоры передает заместителю председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Дэ "рог изобилия".
Подарок выполнен из керамики. На белом фоне изображены всадники, путешествующие по заснеженному пейзажу. Рог украшен окантовкой из узоров в сине-зеленых тонах.