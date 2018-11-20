Посольство России в Пхеньяне опубликовало фотографию подарка Ким Чен Ыну

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посольство России в Пхеньяне опубликовало фотографию подарка, который передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетившая страну делегация Федерального агентства по делам молодежи РФ (Росмолодежь).

На снимке, опубликованном на страницах посольства в соцсетях, руководитель агентства Александр Бугаев в присутствии посла РФ в КНДР Александра Мацегоры передает заместителю председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Дэ "рог изобилия".

Подарок выполнен из керамики. На белом фоне изображены всадники, путешествующие по заснеженному пейзажу. Рог украшен окантовкой из узоров в сине-зеленых тонах.

Ранее сообщалось, что делегация Росмолодежи во главе с Бугаевым в понедельник провела переговоры с заместителем председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Дэ и передала через него подарок лидеру КНДР. Также делегация встретилась с первым секретарем центрального комитета союза молодежи КНДР Пак Чхоль Мином для переговоров о молодежных обменах между двумя странами и посетила ряд достопримечательностей.