Глава Nissan присваивал себе часть вознаграждения руководства, сообщили СМИ

ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости. Арестованный накануне глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, возможно, присваивал себе часть вознаграждения других членов руководства, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники в отделе особых расследований Токийской прокуратуры.

Ежегодно с 2010 года совет акционеров определял сумму вознаграждения членов совета директоров в размере 3 миллиардов иен (около 26 миллионов долларов). При этом реально размеры выплат составляли примерно две трети от этой суммы, а 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов), предположительно, ежегодно оседал в карманах Карлоса Гона, так как распределение сумм вознаграждения каждому члену совета директоров находилось в его исключительной компетенции.

Во вторник отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал председателя совета директоров Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что за пять лет с 2010 по 2015 он скрыл почти половину суммы своих доходов — около 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов).

Дело о финансовых махинациях руководителей автоконцерна находится в центре внимания СМИ еще и потому, что арест стал возможен благодаря сотрудничеству со следствием одного из членов совета директоров, отвечавшего за юридическую сторону деятельности концерна. С июня этого года, когда стала применяться система так называемой "юридической сделки", это всего второй подобный случай.

В частности, благодаря информации этого высокопоставленного члена руководства автоконцерна, стало известно о том, что Карлос Гон покупал дорогостоящую недвижимость за счет компании в Рио-де-Жанейро, Париже, Амстердаме и Бейруте, приобретение которой не было оправдано с точки зрения нужд автоконцерна. В Рио-де-Жанейро квартира находится в курортном районе с видом на океан. На приобретение этой недвижимости, ремонт и обслуживание компания потратила несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов).

В пятницу министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко назвал "концентрацию полномочий в руках одного руководителя" в качестве причины происшедшего.

Дело Гона и Келли только набирает обороты, между тем по самым скромным подсчетам только за сокрытие дохода закон предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы или замена его штрафом в размере 10 миллионов иен (около 89 тысяч долларов) или совмещение этих мер. —0-