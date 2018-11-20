В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции в Брюсселе рядом с комиссариатом, пострадавший был госпитализирован, сообщил во вторник глава МВД Ян Ямбон.

"Еще один трусливый поступок против наших полицейских. Полицейский ранен в результате нападения рядом с комиссариатом. Сотрудник в больнице, но не в смертельной опасности. Вся наша поддержка полиции Брюсселя", — говорится в сообщении министра в Twitter

Нападение произошло в районе Иксель рано утром. Второй сотрудник полиции применил оружие против нападавшего, ранив его в грудь, злоумышленник также был госпитализирован.

Alweer laffe daad tegenover onze politiemensen. Politieman gewond door mesaanval ter hoogte van commissariaat. Politieman is naar ziekenhuis overgebracht, maar niet in levensgevaar. Alle steun aan Politie Brussel. — Jan Jambon (@JanJambon) 20 ноября 2018 г.

Прокуратура расследует обстоятельства и выясняет мотивы преступления.