В Азербайджане из-под завалов жилого дома извлекли тела двух человек

БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Тела еще двух человек извлекли из-под завалов жилого здания в Гяндже, где утром произошел взрыв, сообщили РИА Новости в Минздраве Азербайджана.

Ранее в МЧС Азербайджана сообщили, что в доме в Гяндже произошел взрыв, а под завалами могли быть люди. По предварительным данным, причиной взрыва могла быть утечка газа. В Минздраве Азербайджана ранее сообщили об одном погибшем и раненом.

"Из-под завалов извлекли тела матери и сына", — сообщила РИА Новости представитель Минздрава Сафая Ахмедова.